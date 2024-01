Stargard. Awaria wodociągu usunięta

Skutki nocnej awarii magistrali wodociągowej w Stargardzie usunęły ekipy komunalnej spółki "Wody Miejskie".

Do uszkodzenia doszło na odcinku wodociągu biegnącym pod ulicą Szczecińską. Woda zalała chodnik i jeden pas jezdni. Przez kilka godzin wody pozbawieni byli mieszkańcy okolicznych domów.Do uszkodzenia doszło w jednym z bardziej newralgicznych miejsc, w pobliżu osiedli Zachód i Chopina. Radosław Kalisz z „Wód Miejskich” przyznaje, że to konsekwencja ostatnich wahań temperatury.- Awaria została usunięta. Mogło być głośno, ale niestety, jeśli ktoś rano chce się obudzić i mieć wodę w kranie, to musi pocierpieć. Podczas usuwania awarii wyłączyliśmy wodę od skrzyżowania z Wieniawskiego do skrzyżowania z Wileńską - powiedział Kalisz.Po usunięciu awarii remontowana jest jeszcze jezdnia i porządkowany chodnik przy Szczecińskiej.Obok awaryjnego odcinka w rejonie osiedla Zachód spółka zamierza wymienić w tym roku fragmenty magistrali w centrum i śródmieściu Stargardu, gdzie w ostatnim czasie odnotowywane są częste uszkodzenia sieci.