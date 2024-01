Zimowe ferie na kolorowo [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kolorowo i wesoło - tak wyglądają ferie organizowane w Świnoujskim Miejskim Domu Kultury. Dzieci mogą tu nie tylko rysować, ale tworzyć niezwykle kreatywne prace.

Każdy znajdzie coś dla siebie, bo codziennie odbywa się tu kilka różnych zajęć. My zajrzeliśmy do pracowni "Poddasze", gdzie właśnie trwały warsztaty haftu diamentowego.



- Koty rysujemy. - Zrobienie takiego obrazka zajmuje 3-4 dni. - Jestem pierwszy raz. Jest miło. Można się wielu nowych rzeczy nauczyć. - Jak się nigdzie nie wyjeżdża, to jakoś można spędzić tutaj czas - mówią dzieci.



- Mamy średnio 15-20 uczestników. Zajęcia z haftu diamentowego są dwa razy w tygodniu i podobnie jest z innymi zajęciami plastycznymi, czyli rzeźba, kartonowe love. Wszystkie zajęcia odbywają się codziennie, są w różnych godzinach - mówi. Katarzyna Gawle, Miejski Dom Kultury w Świnoujściu.



Udział w warsztatach jest bezpłatny, a chętni znajdą jeszcze miejsca wolne. Szczegółowy program zajęć znaleźć można na stronie MDK Świnoujście.