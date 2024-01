Trwają poszukiwania zaginionej 14-latki. Policja prosi o pomoc

Mat. Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Poszukiwania 14-latki w powiecie gryfickim.

Julia Maza wyszła z domu w ubiegłą sobotę, 13 stycznia, około godz. 14 - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" oficer prasowy Komendy Powiatowej w Gryficach podkom. Zbigniew Frąckiewicz.



- W miejscowości Ciećmierz, Gmina Karnice, w powiecie gryfickim. Do tej pory nie powróciła, jak również dziewczyna nie nawiązała kontaktu z rodziną - mówił Frąckiewicz.



Dziewczyna była ubrana w długą czarną kurtkę z kapturem z białym kożuchem - dodał podkom. Frąckiewicz.



- Dokonano sprawdzenia dworców i szpitali. Charakterystyczne znaki szczególne to przede wszystkim blizna w okolicach ust, po prawej stronie, nad górną wargą. Wzrost około 170 centymetrów, oczy piwne, sylwetka szczupła, włosy długie, brązowe - mówił Frąckiewicz.



Policja apeluje do osób, które wiedzą gdzie jest zaginiona, by skontaktowały się z Komendą Powiatową Policji w Gryficach pod nr tel 47 78 22 512 lub końcówka numeru 511, albo pod nr tel 112.