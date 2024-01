Historyczna wiata dostanie drugie życie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dawną wiatę nad peronem drugim dworca w Stargardzie zdemontowały ekipy budowlane Trakcji - wykonawcy, który kontynuuje przebudowę stargardzkiego węzła kolejowego.

O ocalenie historycznego zadaszenia zabiegało wspólnie z miastem Towarzystwo Przyjaciół Stargardu. Dzięki temu pocięte elementy konstrukcji nie zostaną zezłomowane. Ich przechowaniem zajmie się komunalna spółka Wody Miejskie.



Bartosz Pietrzykowski ze szczecińskiego Zakładu Linii Kolejowych podkreśla, że podczas demontażu zachowano także detale konstrukcji, przydatne do ponownego wykorzystania.



- Wykonawca słupy tej wiaty przetransportował na teren przy oczyszczalni ścieków na ulicy Drzymały w Stargardzie. Następnie wszczęta zostanie procedura przekazania darowizny. Elementy tej wiaty mają zostać wykorzystane przy planowanych pracach modernizacji budynku dworca - mówi Pietrzykowski.



Mariusz Jankowski z Towarzystwa Przyjaciół Stargardu przyznaje, że jest pomysł na ponowne wyeksponowanie dawnej wiaty.



- Zostanie wykorzystana przy renowacji placu przydworcowego. Ma być utworzona letnia poczekalnia - mówi Jankowski.



Odnowiona część wiaty po renowacji ma ozdobić okolice budynku dworca, ujętego w planach PKP S.A. do modernizacji. Przebudowa torów i peronów potrwa natomiast do końca tego roku.