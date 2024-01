Żłobki zostaną zamknięte, przedszkola będą pracować normalnie - tak będzie w piątek w Szczecinie. To w związku z awarią ciepłowniczą w mieście.

Dostaw ciepła nie będzie na lewobrzeżu. Stąd apel do rodziców, by w miarę możliwości, zapewnili dzieciom opiekę i nie posyłali ich do placówek.W piątek zamknięte zostaną żłobki w śródmieściu, dzieci z opiekunami zostaną ulokowane w placówce przy Niedziałkowskiego.Przedszkola będą otwarte, ale może być w nich chłodno.Jak informuje SEC, dostawy ciepła mają być wznowione w poniedziałek, a pełną sprawność system ma osiągnąć we wtorek.