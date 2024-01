Awaria. Żłobki zamknięte, w przedszkolach chłodniej

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto reaguje na awarię ciepłowniczą w Szczecinie: urzędnicy zdecydowali o zamknięciu miejskich żłobków, zaapelowali też do rodziców, by - jeżeli jest taka możliwość - nie posyłali dzieci do przedszkoli.

W elektrociepłowni pękła rura. Naprawiają... Awaria w mieście. Żłobki będą zamknięte Część Szczecina bez ciepłej wody i ogrzewania [AKTUALIZACJA]



Na informacje zareagował magistrat. Postanowiono o zamknięciu miejskich żłobków w śródmieściu. Czynny będzie jeden punkt - żłobek nr 8 przy ulicy Niedziałkowskiego. Tam przeniesione zostaną wszystkie maluchy i opiekunowie.



W czwartek miasto dostarczyło tam nagrzewnice. Przedszkola będą otwarte, jednak może być w nich chłodniej. Stąd prośba, by w miarę możliwości dzieci zostały w domu.



Jak poinformował SEC dostawy ciepła mają być wznowione w poniedziałek, a pełną sprawność system ma osiągnąć we wtorek. O awarii w elektrociepłowni Pomorzany poinformowała w czwartek Szczecińska Energetyka Cieplna. Ciepło dotrze nie do wszystkich odbiorców na lewobrzeżu.