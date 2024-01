Chrzest "Jamna" w Portugalii

"Jamno" to jednostka o nośności 36 600 ton. Fot. PŻM

Masowiec "Jamno" został ochrzczony w Portugalii.

Uroczystość odbyła się w Lizbonie. Matką chrzestną masowca została Patrycja Żych, wieloletnia pracownica Polskiej Żeglugi Morskiej.



"Jamno" to jednostka o nośności 36 600 ton. Statek może pływać po amerykańskich Wielkich Jeziorach, więc jego wymiary są ograniczone wielkością śluz, jakie znajdują się pomiędzy tymi akwenami.



Co ciekawe, chrzest statku odbył się... kilka lat po jego wybudowaniu. Armator tłumaczy to użytkowaniem masowca daleko od kraju oraz epidemią koronawirusa.