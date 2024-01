Telegraf maszynowy idzie pod młotek

źródło: Urząd Morski w Szczecinie - https://www.facebook.com/profile.php?id=100067983540941

Telegraf maszynowy wystawił Urząd Morski w Szczecinie na licytację, z której dochód trafi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Telegraf maszynowy to urządzenie na statku, które służy do przekazywania poleceń sterujących z mostka kapitańskiego do siłowni okrętowej. Na telegrafie są zaznaczone prędkości i kierunek pracy maszyny czyli na przykład "stop", "wolno naprzód", "pół naprzód", "cała naprzód" lub "wstecz".



Polecenia potwierdzają telegrafem mechanicy okrętowi.



Telegraf waży 30 kilogramów; w posiadaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie jest od 20 lat. Jest też zapewnienie, że pochodzi z polskiego statku.



W czwartek zadeklarowano za niego 720 złotych.