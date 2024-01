W elektrociepłowni pękła rura. Naprawiają...

Rozpoczęła się naprawa bloku B w Elektrociepłowni Pomorzany.

W kotle pękła rura i trzeba ją wymienić. Kocioł ma być naprawiony do niedzieli.- Musieliśmy odłączyć ten blok, żeby go wystudzić do temperatury umożliwiającej wejście do środka i sprawdzenie, co rzeczywiście tam się wydarzyło. Dzisiaj rano, około godziny siódmej temperatura spadła do takiego poziomu, że ekipy techniczne mogły tam wejść. I z tego, co udało nam się ustalić na pierwszy rzut oka: jedna z rur wewnątrz instalacji doprowadzająca parę do tego kotła jest uszkodzona, ma rozszczelnienie - relacjonuje Artur Michniewicz, dyrektor Biura do Spraw Ciepła.Elektrociepłownia Szczecin uzupełnia niedobory ciepła w sieci.- Jest to kwestia wymiany odcinka rury. Mamy ten odcinek już u siebie w firmie, w elektrociepłowni, więc myślę, że to będzie kwestia najbliższych kilku kilkunastu godzin. Natomiast ze względów technicznych, ze względów obowiązujących procedur ponowny rozruch tego kotła - zgodnie z naszymi zapowiedziami - powinien rozpocząć się najpóźniej w niedzielę rano - dodał.Drugi kocioł w Elektrociepłowni Pomorzany jest też wyłączony. Jak nas poinformowano, w tym przypadku przeprowadzany jest planowy remont kotła.