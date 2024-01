SEC: Nie ma problemów z dostawą ciepła

Nie ma sygnałów, aby był problemy z ogrzewaniem i ciepłą wodą - mówi Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

W Elektrociepłowni Pomorzany zepsuł się kocioł; jego naprawa jest w toku. Sytuacja może się zmienić po południu, gdy mieszkańcy Szczecina wrócą z pracy.- Według informacji, które uzyskałam od kolegów z Dyspozycji Mocy i z punktów, które monitorujemy na czas trwania sytuacji awaryjnej w Elektrociepłowni Pomorzany wiemy, że nie ma problemów z ogrzewaniem i z ciepłą wodą - powiedziała Misztal.Szczecińska Energetyka Cieplna uruchomiła dodatkowe źródła dostaw ciepła.W Elektrociepłowni Pomorzany drugi kocioł też nie pracuje, bo jest w tzw. planowanym remoncie.- To nie jest łatwe zadanie, bo Elektrociepłownia Pomorzany jest największym źródłem w Szczecinie, ale mamy źródła rezerwowe - Ciepłownię Rejonową Marlicza, mamy źródła na prawobrzeżu: Ciepłownię Rejonową Dąbska i New Cogen i Elektrociepłownię Sąsiedzka, które pracują na maksymalnych mocach. Uruchomiliśmy również nową kotłownię przy ul. Polickiej - zaznaczyła.Elektrociepłownia Pomorzany dostarcza ciepło do lewobrzeżnej części miasta. Awaria ma zostać usunięta do niedzieli.