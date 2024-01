Efekt "Helgi" - noc i poranek na wybrzeżu będą bardzo wietrzne i śnieżne

Najbliższej nocy nad Bałtykiem znajdzie się niż nazwany "Helga", który będzie odpowiedzialny za zmianę pogody.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU1°



❄️ Dzisiejszej nocy i w sobotę prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 16 cm.



➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/nMCYuHejbn — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 19, 2024

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że najbliższa noc i poranek na Wybrzeżu będą bardzo wietrzne i śnieżne. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość 80-85 kilometrów na godzinę.Na pozostałym obszarze kraju wiatr także będzie silny i porywisty; do około 65 kilometrów na godzinę.Na Wybrzeżu Środkowym spadnie do 12 centymetrów śniegu, a w ciągu dnia dopada jeszcze kilka centymetrów.Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, miejscami widzialność będzie ograniczona. Na Bałtyku spodziewany jest sztorm do 9 w skali Beauforta.