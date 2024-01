Coraz więcej zakażeń wirusem RSV i chorych na grypę

Fot. pixabay.com / sweetlouise (CC0 domena publiczna)

Rośnie liczba zachorowań na grypę, przybywa też zakażeń wirusem RSV w regionie. Statystyki podaje sanepid. Liczby są znacznie większe niż w ubiegłym miesiącu.

Jak informuje zachodniopomorski sanepid, w dwóch pierwszych tygodniach stycznia lekarze zgłosili 280 zakażeń wirusem RSV, 150 z nich dotyczyło dzieci poniżej drugiego roku życia. 75 osób z powodu zakażenia trafiło do szpitali.



Dla porównania, w całym grudniu zakażeń było niecałe 400, a w listopadzie 72.



Wirus RSV jest najczęstszym sprawcą chorób dolnych dróg oddechowych u niemowląt, odpowiada także za infekcje dróg oddechowych u dzieci starszych.



Sanepid podaje też dane dotyczące zachorowań na grypę. Od 1 do 15 stycznia w regionie zanotowano 260 potwierdzonych przypadków, to tyle samo co w całym grudniu.



W styczniu 34 osoby chore na grypę trafiły do szpitala.