4000 ton na kółkach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Stoczni Szczecińskiej Wulkan przetransportowano blok nowego doku. Miał on ponad 4000 ton wagi.

Transport odbył się z placu montażowego Odra Nowa na inny plac w stoczni. Aby to zrobić sprowadzono samobieżne platformy transportowe - to pojazdy składające się z kół połączonych rampą. W sumie miały one 132 osie. Blok doku nasunięto na platformy i w ten sposób go przemieszczano.



Dok budowany jest dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Ma mieć 235 metrów długości. Statek, który będzie można podnieść w doku, może ważyć nawet 24 tysiące ton. Takich bloków stocznia zmontuje trzy. Ich scalenie planowane jest na wodzie gdyż stocznia nie posiada tak długiej pochylni.