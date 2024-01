W Stargardzie ruszają zdjęcia do serialu o katastrofie promu Heweliusz

Materiały promocyjne Mapka sytuacyjna

Zdjęcia do serialu poświęconego tragedii pasażerów promu Jan Heweliusz rozpocznie w Stargardzie jedna z wiodących platform streamingowych.

Ekipa filmowa zajmie dzielnice Centrum i Śródmieścia. Pierwsze przymiarki oraz zdjęcia próbne zaplanowano w najbliższą niedzielę. W poniedziałek ruszy natomiast produkcja filmu.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego zapewnia, że Stargard dobrze odegra swoją rolę w serialu opowiadającym o największej tragedii w historii polskiej żeglugi handlowej.



- Stargard będzie tłem bardzo interesującego serialu, przynajmniej tak się zapowiada scenariusz, o katastrofie promu Heweliusz. Interesujące budynki w naszym mieście wpisują się w klimat tego serialu. Z tego co wiem, Stargard będzie grał jedną z ról kluczowych - mówi Styczewski.



Zamieszkały w Stargardzie Jarosław Galus przyznaje natomiast, że produkcja serialu otwiera na nowo wspomnienia tamtej tragedii.



- Wydaje mi się, że jest to wyróżnienie dla miasta i możliwość oddania hołdu ofiarom. Jest mi to o tyle bliska historia, bo ojciec mojego bliskiego kolegi zginął. Odczułem to, może nie bezpośrednio, ale byłem przy Michale. Była to ogromna trauma dla ludzi morza. Poniekąd miasto też jest związane z morzem, także uważam, że to bardzo dobra decyzja, jeśli chodzi o producenta - mówi Galus.



Przygotowania do zdjęć rozpoczną się już w niedzielę, kiedy zamknięte zostaną parkingi wokół budynku Centrum Kultury. Natomiast w poniedziałek wyłączona z ruchu będą odcinki ulic Piłsudskiego, Wojska Polskiego i Mickiewicza.