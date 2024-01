Tunel w Świnoujściu zamykano już kilkanaście razy. "Wymaga prac serwisowych"

Zamknięcia świnoujskiego tunelu wynikają z umowy z wykonawcą - informuje zarządca budowli.

Tunel pomiędzy wyspami Wolin i Uznam działa już ponad pół roku, w tym czasie był zamykany już kilkanaście razy, w tym trzy razy w ostatnim miesiącu.



Umowa przewiduje zamknięcia raz na tydzień. Nie wykorzystywaliśmy tego, tunel jednak wymaga prac serwisowych - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu.



- Jest nie tylko budowlą techniczną w sensie konstrukcyjnym, ale też naszpikowany wieloma systemami bezpieczeństwa, bo jest ich ponad 30 - mówił Szynkaruk.



Przy pracach serwisowych trzeba zamknąć co najmniej jeden pas ruchu. Świnoujski tunel jest jednorurowy, dwujezdniowy i stąd ze względów bezpieczeństwa musimy go zamykać - dodał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu.



- Natomiast być może, jeżeli będzie taka możliwość, nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu, to oczywiście wprowadzimy ruch naprzemienny - mówił Szynkaruk.



Zamknięcia trwają zazwyczaj kilka godzin i są wprowadzane w nocy. W tym czasie auta przewożą promy w centrum.