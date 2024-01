"Bój o Kołobrzeg" powraca

Fot. Przemysław Inscenizacja "Bój o Kołobrzeg". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin][Radio Szczecin]

Po czterech latach przerwy na kołobrzeską plażę powróci widowisko „Bój o Kołobrzeg”. Znamy już szczegóły wydarzenia.

Rekonstrukcja historyczna będzie elementem obchodów 79. rocznicy walk o Kołobrzeg. Widowisko historyczne „Bój o Kołobrzeg” ma pokazać wydarzenia z marca 1945 roku. W inscenizacji ma wziąć udział około 200 doświadczonych rekonstruktorów, którzy w realistyczny sposób wcielą się w role żołnierzy zarówno armii polskiej, jak i niemieckiej. Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego organizującego wydarzenie mówi, że będzie to także okazja do podziwiania szerokiego wachlarza sprzętu wojskowego.



- Będzie czołg T-34, nasze działo pancerne Su 57, działo pancerne ZSRR. Ze strony niemieckiej transporter opancerzony Sd.Kfz.251. Będzie bardzo dużo różnego rodzaju strzelające i artylerii i mnóstwo innych pojazdów. - mówi Ostasz.



Nie zabraknie także efektów pirotechnicznych, a kulminacją widowiska będzie rekonstrukcja sceny zaślubin z morzem. To wszystko 16 marca o godz. 12 na plaży centralnej przy molo.