Utrudnienia na drogach. IMGW ostrzega

Uwaga kierowcy - na drogach krajowych w regionie są kłopoty z przejazdem. Na części z nich zalega błoto pośniegowe.

Dziś na południu słonecznie, poza tym pochmurno i opady śniegu do 4-7 cm, na Pomorzu do 10 cm. Temperatura od -4°C w kotlinach do 3°C nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny; porywy do 70 km/h, nad morzem i w górach do 90km/h; zawieje i zamiecie śnieżne#IMGW pic.twitter.com/n15OCPTiFN — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 20, 2024

Tak jest między innymi na drodze nr 11 między Koszalinem a Poznaniem oraz na obwodnicy Szczecinka.Podobnie na drodze nr 20: od Czaplinka do Marcelina oraz od Marcelina do Dalkowa. Błoto pośniegowe utrudnia jazdę również na drodze 25 między Bobolicami a Białym Borem.Pozostałe trasy krajowe są przejezdne. Mimo to cały czas pracuje sprzęt zimowy - obecnie to 8 solarek i 43 pługosolarki.IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w regionie. Porywy mogą osiągać do 85 km/h. Ostrzeżenie dotyczy zwłaszcza powiatów: białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego i sławieńskiego. Obowiązywać ma do niedzieli.