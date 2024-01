Niespokojny piątkowy wieczór

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Sporo wypadków odnotowała policja piątkowego wieczora i nocy.

W Chojnie kierowca jadący osobówką wypadł z drogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala.



Na drodze wojewódzkiej nr 172 w miejscowości Barwice doszło do podobnego zdarzenia.

Auto wypadło z drogi i wylądowało w rowie. Pojazdem podróżowało troje młodych ludzi - dwoje trafiło do szpitala.



Na wojewódzkiej drodze nr 110 - między Mojszewem a Karnicami - auto zjechało na pobocze i jazdę skończyło w rowie. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.



Policja apeluje o ostrożność. Miejscami jest ślisko.