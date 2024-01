Pobicie, kradzież, ucieczka, areszt, sąd...

Pobił i okradł pasażera czekającego na pociąg - sprawca stanie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku; pokrzywdzony usiadł na ławce na pl. Tobruckim w Szczecinie. W pewnym momencie poczuł, że ktoś szarpie go za torbę podróżną. Sprawca kilkakrotnie uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz, a gdy ten się przewrócił, usiadł na nim i bił po głowie i tułowiu.



Świadek zdarzenia zawiadomił policję.



Sprawca uciekł zabierając pokrzywdzonemu torbę z portfelem, telefonem komórkowym i dokumentami. Został jednak szybko zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wcześniej był już karany. Teraz grozi do 12 lat więzienia.