Mieszkańcy proponują zwiększenie prędkości przejazdu tunelem pod Świną

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Teraz obowiązuje 50 km/h, są wnioski, by ograniczenie zwiększyć do 70. Mowa o dozwolonej prędkości w tunelu pod Świną. Grupa radnych interpeluje w tej sprawie. Ich zdaniem zmiana usprawni komunikację w mieście.

Twarzą inicjatywy dotyczącej zmiany prędkości jest Sławomir Nowicki z Grupy Morskiej "Cała Naprzód".



- To jest pomysł mieszkańców, ale również doświadczenie, które razem przeszliśmy. Widzimy w okresie jesienno-zimowym, że ruch jest dosyć mały i ograniczenie prędkości do 50 km/h spowalnia i moglibyśmy się pokusić o zwiększenie do proponowanych przez mieszkańców 70 - mówi Nowicki.



Odpowiedź prezydenta Świnoujścia, Janusza Żmurkiewicza jest jednoznaczna.



- To nie prezydent Świnoujścia ustala. Podjęli tę decyzję specjaliści, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo w tunelu. Ja nie podejmę takiej decyzji, natomiast zleciłem ją specjalistom. Oczekuję tego od służb mi podległych, by przy wsparciu policji, żeby wspólnie wypracowali odpowiedź - powiedział Żmurkiewicz.



Na ustalenia ekspertów wszyscy czekają niecierpliwie, a to się przedłuża, niczym jazda w tunelu, która trwa 3,5 minuty.