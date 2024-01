Druhowie z Osinowa Dolnego z nowym sprzętem [ZDJĘCIA]

Zakupy kosztowały ponad 100 tysięcy złotych. źródło: https://www.facebook.com/cedynia Zakupy kosztowały ponad 100 tysięcy złotych. źródło: https://www.facebook.com/cedynia Zakupy kosztowały ponad 100 tysięcy złotych. źródło: https://www.facebook.com/cedynia Zakupy kosztowały ponad 100 tysięcy złotych. źródło: https://www.facebook.com/cedynia Zakupy kosztowały ponad 100 tysięcy złotych. źródło: https://www.facebook.com/cedynia

Specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił do strażaków-ochotników z Osinowa Dolnego.

To dzięki pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwości, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz gminy Cedynia.



Do OSP trafił dron z kamerą termowizyjną oraz quad z przyczepką do transportu poszkodowanych. Zakupy kosztowały ponad 100 tysięcy złotych.