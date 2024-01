W Pleciudze łączą pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka, Pleciuga przygotowała warsztaty łączące pokolenia.

W sobotę najmłodsi mieszkańcy wraz ze swoimi starszymi opiekunami tworzyli drzewa genealogiczne. Była to okazja do międzypokoleniowej wymiany wspomnień oraz stworzenia rodzinnej pamiątki.



- Przyszłam tu z wnuczkiem. Dwa dni temu na świat przyszli jego braciszkowie i już mają swoje miejsce na drzewie genealogicznym - mówi babcia.



- Wydawało się to fajnym rozwiązaniem, żeby chwilę spędzić razem i posiedzieć razem w tym zabieganym czasie - dodaje kolejny uczestnik warsztatów.



- Uwielbiam łączenie pokoleń. Babcia przyszła, tata przyszedł. Spędzili razem czas, wspominali dawne czasy i stworzyli coś kreatywnego - mówi Edyta Przystupa, specjalista do spraw edukacji z Teatru Lalek "Pleciuga".



Przy okazji przypominamy o niedzielnym Dniu Babci i Dniu Dziadka, który wypada w poniedziałek.