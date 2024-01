Babcie i dziadkowie pokazują gadżety ze swojej młodości [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Z okazji Dnia Babci i Dziadka seniorzy pokazują młodzieży gadżety z ich młodych lat - w Stargardzkim Centrum Nauki „Filary” zorganizowano tu ekspozycję sprzętu, warsztatu pracy, gier i zabawek z minionych dekad ubiegłego wieku.

Joanna Cupak z SCN „Filary” podkreśla, że wyeksponowane zbiory budzą wrażenie. - Na najwyższym piętrze mamy przeogromną wystawę i z kolekcji prywatnych i Radioklubu Stargardzkiego. Przygotowali nie tylko sprzęt łącznościowy, ale także stare sprzęty głównie z lat 80-90. Aparaty fotograficzne, telefony, gramofony, pocztówki grające, są kursy językowe na płytach winylowych.



Do obejrzenia unikalnego sprzętu, który udało się zachować zachęca też Andrzej Nowaliński z Radioklubu Stargardzkiego. - Warsztat dla dziadka, jest stolik dla babci. Uczyliśmy się na tym. To były nasze zabawki. Magnetofony, radia. To abstrakcja dla kilkuletnich młodych chłopców, bo widzą, że to stary sprzęt.



Włączenie takiego sprzętu bez panelu dotykowego jest prawdziwym wyzwaniem. Hobby swoich dziadków można poznać, odwiedzając stargardzkie „Filary” w sobotę i niedzielę, między 11.00 a 17.00.