Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Miłośnicy zimnych kąpieli z całego kraju zjechali do Kołobrzegu. Na miejscowej plaży trwa festiwal morsowania.

Chociaż nad morzem wieje i pada naprzemiennie śnieg z deszczem, to nie brakuje takich, którym taka pogoda się podoba. Mowa o morsach, które opanowały kołobrzeską plażę. Łukasz Zięba, prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów mówi, że warunki sprzyjają morsowaniu.



- Pogoda iście morsowa. Wczoraj przywitała nas super śniegiem, mrozem, temperaturą wody 2 stopnie. Dziś śnieg stopniał, też jest zimno, a fale są w okolicach 5 do 6 - mówi Zięba.



Tuż po wyjściu z Bałtyku morsujący potwierdzają – tu nikt nie narzeka na zimno. - To chyba zwiększa energię i jest człowiekowi ciepło. Jak pierwszy raz wszedłem, to powiedziałem, że to coś dla mnie. Super się morsuje w morzu - mówią morsy.



Zabawa na kołobrzeskiej plaży potrwa przez cały weekend. Jej kulminacyjnym momentem będzie niedzielna wspólna kąpiel zaplanowana na godzinę 12. Weźmie w niej udział kilkuset morsujących, a całość poprzedzi kolorowa parada ulicami miasta.