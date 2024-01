Nowa Lewica z KO na wspólnej liście?

Dariusz Wieczorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowa Lewica rozmawia z Koalicją Obywatelską o utworzeniu wspólnej listy w wyborach samorządowych - mówi o tym poseł ze Szczecina, minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy.

W Koszalinie odbyło się spotkanie działaczy z zachodniopomorskiego dotyczące kwietniowego głosowania.



- Byłby to komitet koalicyjny na szczeblu ogólnokrajowym - mówił Wieczorek na konferencji prasowej. - Miałby prawo do zgłaszania kandydatów jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie, powiaty, gminy i oczywiście kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Władze regionalne będą przedstawiać propozycje do końca stycznia.



Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Dwa tygodnie później - 21 kwietnia - zaplanowano drugą turę wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.