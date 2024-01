Koncert Chórów Wschodniosłowiańskich znów w Stargardzie

Mat. Organizatorów

Po dwuletniej przerwie Koncert Chórów Wschodniosłowiańskich powraca do cerkwi pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie.

Wyjątkowe brzmienia zespołów chóralnych w klimacie duchowości Kościołów Wschodnich można usłyszeć w sobotę o 18. Swój udział zapowiedzieli m.in. goście z Podlasia. Tegorocznej edycję koncertu wznowiono na prośbę słuchaczy.



Ks. Jarosław Biryłko, proboszcz prawosławnej parafii podkreśla, że sobotni termin ma swoje znaczenie. - Czas Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego, Jordanu jest takim magicznym okresem, gdzie chrześcijanie spotykają się, żeby wspólnie wychwalać nowo narodzonego, a myślę, że można to uczynić we wspólnym śpiewaniu kolęd. W cerkwi nie używamy instrumentów, jest śpiew na głosy i dzisiejsze chóry, które wystąpią, myślę że ukażą to piękno.



Repertuar oparty na brzmieniach, które są charakterystyczne dla duchowości Wschodu, przedstawią zarówno stargardzcy chórzyści, jak i spodziewani goście. - Stargardzki chór Echo Arioso, zespół wokalny Cantus Delicium z Pyrzyc oraz Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z Supraśla, dzieci i dorośli, biskup supraski. Kolędy w językach polskim, ukraińskim, białoruskim, serbskim - powiedział ks. Biryłko.



W programie sobotniego koncertu przewidziano najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe, które są świadectwem duchowego bogactwa wyznań, narodowości, kultur i języków.