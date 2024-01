Krzystek bez poparcia KO i Nowej Lewicy w wyborach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica razem pójdą do wyborów samorządowych i wystawią swojego kandydata na Prezydenta Szczecina. Piotr Krzystek nie otrzyma ich poparcia - mówili o tym przedstawiciele partii w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecina.

Jak mówił Dawid Krystek - przewodniczący Nowej Lewicy w Szczecinie i wicewojewoda zachodniopomorski, została podjęta decyzja dotycząca stworzenia wspólnych list. Nie chciał jednak zdradzić nazwiska kandydata na Prezydenta Szczecina.



- Ja rozważam w tych wyborach poparcie kandydata Platformy Obywatelskiej bądź Lewicy. Myślę, że wypracujemy wspólnego, który nie tylko zdeklasuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ale również wygra w drugiej turze z Piotrem Krzystkiem - mówił Krystek.



Po tylu latach prezydentury Piotra Krzystka jest czas na zmiany - mówił Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący radnych klubu KO w Radzie Miasta Szczecina, współprzewodniczący Zielonych.



- Po czterech kadencjach, po ponad 20 latach, jest czas na zmiany. Tak jak był czas na zmianę w Polsce, tak jest w samorządach, i to nie tylko w naszym. Nie chciałbym, żeby to było odbierane jako jeden wielki atak i krytyka Piotra Krzystka - mówił Słowik.



PiS nie ma jeszcze oficjalnie kandydata na prezydenta Szczecina, ale Zbigniew Bogucki - poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący partii w okręgu szczecińskim zgadza się, że pora na zmianę w fotelu.



- Bo to nie jest tak, że w Szczecinie wszystko działo się źle. My przecież żyjemy tu, funkcjonujemy, wiele rzeczy się udało. Natomiast my nie jesteśmy dzisiaj w ekstraklasie. Jeżeli patrzymy na Poznań, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, to Szczecin niestety odstaje - mówił Bogucki.



W samorządzie nie są ważne poglądy partyjne, dlatego Konfederacja w wyborach samorządowych znajdzie się na różnych listach, również własnych ale też lokalnych komitetów.



- Mogę od razu zapewnić, że nasi członkowie nie będą startowali z list, w których będzie szczyt jakiejkolwiek innej partii. Czyli nie spodziewajmy się sytuacji, że na przykład nasi członkowie będą startowali z list Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi czy Prawa i Sprawiedliwości - mówił Bedka.



Wybory samorządowe odbędą się w kwietniu.