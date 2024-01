Wnukowie składają życzenia na Dzień Babci i Dziadka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W całym kraju obchodzimy dzisiaj Dzień Babci, jutro natomiast Dzień Dziadka. Wnukowie w całym kraju spieszą więc z laurkami i podarkami, a nasz reporter zapytał ich o to, czego można życzyć naszym seniorom w dniu ich święta.

- Życzę wszystkiego najlepszego mojemu dziadkowi i babci, żeby żyli jak najdłużej. - Wszystkiego najlepszego babciu, życzę ci dużo zdrówka i żebyś była zdrowa. - Życzymy wszystkiego najlepszego w tym szczęśliwym dniu, żebyście byli zdrowi, żebyście byli szczęśliwi, żebyście spędzali czas ze swoją rodziną i najbliższymi. - Życzymy dużo szczęścia, zdrowia, no i pieniędzy wszystkiego najlepszego. - mówi zapytana przez nas młodzież.



Dzień Babci w Polsce obchodzimy tego dnia od roku 1967. Tego samego dnia babcie świętują między innymi w Brazylii czy Bułgarii. W Hiszpanii jest to zawsze 26. lipca. We Francji Dzień Babci i Dziadka to święto ruchome, przypadające na pierwszą niedzielę marca.