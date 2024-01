Szczecin uczcił 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

150 rocznica urodzin Wincentego Witosa uczczona dziś także Szczecinie. Trzykrotnego premiera II Rzeczpospolitej wspominali między innymi przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wincenty Witos po raz pierwszy stanął na czele rządu w lipcu 1920 roku, w trudnym czasie wojny polsko-bolszewickiej - przypomina dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński.



- Wtedy właśnie Wincenty Witos stanął na czele Rządu Obrony Narodowej i to jego wielkie talenty i charyzma pozwoliły w tamtym trudnym czasie skonsolidować wszystkie siły polityczne. Miało to wielką wagę i wielkie znaczenie przy zwycięstwie z Bolszewikami w dwudziestym roku i otrzymał za tą pracę w tamtym czasie Order Orła Białego, jeszcze wtedy od Naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. - mówi Męciński.



Wincenty Witos zawsze powtarzał, że "Polska jest najważniejsza i powinna trwać wiecznie" - przypominał poseł PSL Jarosław Rzepa.



- Był wielkim patriotą, ale był też chłopem. Chłopem, który kochał ziemię, który zawsze szanował tą ziemię. W Wierzchosławicach, swojej rodzinnej miejscowości też był wójtem. Przecież wtedy był wójtem i premierem na raz. To była taka wyjątkowa sytuacja, że taka była możliwość, ale Wincenty Witos nigdy o swoim rodzinnej miejscowości i swojej ukochanej Małopolsce nie zapomniał. - mówi Rzepa.



2024 rok ustanowiony został przez Sejm i Senat RP rokiem Wincentego Witosa.