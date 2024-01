Morsy zakończyły festiwal w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kolorową paradą i wielką kąpielą zakończył się kołobrzeski festiwal morsowania.

Przez cały weekend Kołobrzegiem rządziły morsy. Kilkuset miłośników mroźnych kąpieli przyjechało nad morze, by wspólnie korzystać z zimowych uroków Bałtyku. Kulminacyjny moment festiwalu nastąpił w niedzielę. Najpierw kolorowa parada ruszyła z portu w okolice molo, gdzie tłum wskoczył do wody. Temperatura zarówno morza, jak i powietrza to około dwa stopnie. Morsujący wskazywali, że to idealne warunki do zanurzenia się w Bałtyku.



- Nie jest zimno, to kwestia przyzwyczajenia. Trzeba się odpowiednio przygotować. - Dzisiaj są idealne warunki. Jest super, w wodzie lepiej niż poza wodą. - Tyle ludzi to te wode się gotowała. - mówią uczestnicy.



Była to już 12. edycja festiwalu morsowania w Kołobrzegu. Już w lutym odbędzie się natomiast 21. edycja Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie.