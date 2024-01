Rusza kręcenie "Heweliusza" - utrudnienia w Szczecinie i Stargardzie

Podwodne zdjęcie promu Jan Heweliusz. Zdjęcie - J. Samsel Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Szczecin kolejnym miejscem kręcenia filmu "Heweliusz". To pięcioodcinkowy serial inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz. Prace nad serialem będą jednak wiązały się z ograniczeniami w ruchu drogowym.

Największe problemy - w poniedziałek i we wtorek - pojawią się na ulicach szczecińskiego Stołczyna - mówi redaktor naczelny portalu skolwin.info Maciej Zaśko.



- Na ulicy Księżnej Dąbrówki od ulicy Kościelnej do numeru 24 - mniej więcej ten odcinek w sytuacji zamknięcia ulicy da się ominąć przez ulice: nad Odrą i Kościelną, ale odcinek ulicy nad Odrą od numeru 111 do numeru 117 to jest newralgiczny odcinek, gdzie jest również komunikacja miejska. Tam policja ma dynamicznie kierować ruchem. - mówi Zaśko.



Zdjęcia do filmu "Heweliusz" kręcone będą także m.in w Stargardzie. Z tego powodu zamknięto już dzisiaj część parkingów w rejonie ulic Wojska Polskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego. Sesję zdjęciową poprzedził nabór aktorów drugoplanowych i statystów. Zamieszkałej w Stargardzie Annie Wardal powierzono rolę dziennikarki.



- Czy to będzie znacząca rola? Tego jeszcze nie wiem, to raczej ciekawość z mojej strony. Ja nigdy nie brałam udziału w takiej produkcji, nie mam też ani doświadczenia w tym kierunku, ani żadnych przygotowań. To był taki kaprys chwili, traktuję jako rodzaj nowego doświadczenia. Można będzie poznać znanych aktorów - jest to dodatkowy bonus tego mojego wejścia w ten świat. - mówi Wardal.



Prace na planie utrudnią od jutra ruch w Centrum Stargardu. Od godziny ósmej rano w poniedziałek, zamknięte zostaną odcinki ulic Wojska Polskiego, Krasińskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego. Miasto zapewni objazdy w trakcie pracy ekipy filmowej.