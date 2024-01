Stargard i Szczecin: Kamera. Akcja. Ograniczenia w ruchu drogowym

Wyłączone z ruchu odcinki ulic w śródmieściu Stargardu oraz objazdy obowiązujące dziś od rana - ekipy filmowe jednej z wiodących platform streamingowych rozpoczynają w poniedziałek dzień zdjęciowy na planie filmu o katastrofie promu Jan Heweliusz. Stargard ma odegrać jedną z kluczowych ról w serialu.

Już od godz. 8 zamknięte zostaną odcinki ulic Wojska Polskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego. Jak informuje Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego, ta część miasta zamieni się w plan filmowy serialu. Nie przejadą tędy samochody i nie przejdą piesi.- Zamknięta będzie ulica Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Struga do wjazdu na teren szpitala, później na odcinku ul. Mickiewicza od skrzyżowania z Wojska Polskiego do skrzyżowania z Piłsudskiego. Ulica Krasińskiego również będzie niedostępna dla ruchu od budynku sądu do żłobka, ale bez trudu dotrzemy do szpitala i wyjedziemy z niego. Proszę wybierać objazdy, one nie są skomplikowane, to wygodne objazdy, tak zostały zaplanowane: przez ul. Struga, Okrzei, Brzozową i Żeromskiego - wymienia Styczewski.Utrudnienia związane z produkcją serialu potrwają kilkanaście godzin. Miejsca zamknięcia ulic dokładnie oznaczono. Miasto prosi kierowców i mieszkańców o korzystanie z wytyczonych objazdów i respektowanie wprowadzonych zakazów.Również szczeciński Stołczyn będzie miejscem kręcenia filmu. Informacje w tej sprawie pojawiły się już w niektórych blokach nadodrzańskiej dzielnicy.- Na Stołczynie, przy ul. Księżnej Dąbrówki pojawiły się znaki informacyjne o nagrywaniu scen do filmu "Heweliusz". Nagrania mają potrwać przez dwa dni, czyli: poniedziałek i wtorek - zapowiada redaktor naczelny portalu www.skolwin.info, Maciej Zaśko.Prace nad serialem będą wiązały się z ograniczeniami w ruchu drogowym. Przez dwa dni filmowcy blokować będą część ulicy Księżnej Dąbrówki - od strony ulicy Kościelnej - oraz ulicę Nad Odrą - od numeru 111 do numeru 117.