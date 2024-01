Tranzyt. Porty i kolej jako remedium na ukraiński eksport

Polska musi stawiać na transport i logistykę - to recepta rolników na problem z eksportowanymi przez Ukrainę nadwyżkami rolnymi.

- Musimy rozbudowywać porty, żeby mogły jak najwięcej zboża przerzucić, żeby drogą kolejową wjeżdżało to do portów i tam było to rozładowywane, trzeba czynić te starania, żebyśmy byli tranzytem, żeby od granicy ukraińskiej koleją szło to do portów portów, bardzo dobrze doposażonych portów, żeby jak największą ilość "wyrzucić" poza Polskę, to byłoby najlepsze dla nas - mówił w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" Stanisław Barna z Solidarności Rolników Indywidualnych.

Właściciele gospodarstw od miesięcy skarżą się, że płody rolne zza wschodniej granicy zalewają polski rynek i stanowią nieuczciwą konkurencję dla produktów polskich producentów. Dzieje się tak, chociaż Polska miała być dla nich jedyniekrajem tranzytowym.Problem można rozwiązać przez inwestycje w porty i kolej.Zdaniem rolników inwestycje te będą potrzebne szczególnie, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej.W tym tygodniu rolnicy będą protestować w sprawie napływu plonów ze wschodu do Polski.Więcej na ten temat w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi"