Kolejny koncert dla Alicji za nami

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Akcję pomocy i wsparcia rodziny z Poczernina prowadzą organizatorzy finansowych zbiórek i koncertów, których celem jest zebranie pieniędzy dla kilkuletniej Alicji. Dziewczynka cierpi na rzadką genetyczną chorobę skóry, wymagającą kosztownego leczenia. Dodatkowo ojciec dziecka zmaga się z chorobą nowotworową w zaawansowanym stadium.

Koncerty kolęd z udziałem dzieci rozpoczęto w Święto Trzech Króli. Od tego czasu do wspólnego kolędowania na rzecz rodziny zapraszani są mieszkańcy poszczególnych miejscowości Gminy Stargard. Miejscem kolejnego koncertu był dzisiaj kościół w Małkocinie.



Zaangażowana w akcję wsparcia Alicji Wioletta Ziętek zapewnia, że organizatorzy nie ustają w wysiłkach, by zebrać jak największe kwoty.



- Dziś w Małkocinie, za tydzień miejscowości Storkówko o godzinie 10:30 ciąg dalszy kolęd. To są leki nierefundowane, więc koszt jest zdecydowanie duży, ale myślę, że choćby na jakiś czas pomożemy i rodzice nie będą musieli się tak bardzo zamartwiać, za co dziecku wykupić lekarstwo. - mówi Ziętek.



Natomiast Marta Hawrylak, sołtys Małkocina jest pod wrażeniem dochodu ze sprzedaży domowego ciasta, który zapewni także finansowe wsparcie rodzinie.



- Dzisiaj wszystkie zeszły. Mam nadzieję, że będą wszystkim smakowały. 25 złotych za pudełeczko i jest tam kilka rodzajów, wszystkie to pyszne, domowe wypieki. Na pewno na dzisiaj, na Dzień Babci, Dzień Dziadka, do kawki się przydadzą - dodaje Hawrylak.



Podczas wspólnego kolędowania w Małkocinie zebrano ponad 3,5 tys. zł. Po zsumowaniu zebranych wcześniej kwot na konto wsparcia Alicji wpłynęło już blisko 14 tys. zł.