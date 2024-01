Policyjna kontrola taksówek

Funkcjonariusze skontrolowali prawie 150 aut świadczących odpłatne przewozy osób. źródło: https://szczecin.policja.gov.pl

Kilka mandatów - głównie za niestosowanie się do znaków drogowych i naruszenie zasad postoju - jedno ukaranie do sądu za brak wymaganych uprawnień do kierowania oraz jeden przypadek złego stanu technicznego i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - szczecińscy policjanci i pogranicznicy przeprowadzili działania pod nazwą "BOLT/UBER/TAXI".

Funkcjonariusze skontrolowali prawie 150 aut świadczących odpłatne przewozy osób. Kontrole obejmowały sprawdzenie dokumentów, stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości kierujących.