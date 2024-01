Kręcą film. Dzieje się na Stołczynie i Skolwinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

To duże wyróżnienie dla naszej dzielnicy - mówią mieszkańcy Stołczyna - tam jak i na szczecińskim Skolwinie realizowane będą zdjęcia do najnowszego serialu Netflixa poświęconego tragedii promu Jan Heweliusz.

Ekipę filmową spotkamy we wtorek i środę m.in. w rejonie ulic Księżnej Dąbrówki i Nad Odrą.To dzielnica zapomniana przez świat, ale jak widać to się zmienia - mówi lokalna społeczność Stołczyna. - Niech nagrywają, ktoś może coś usłyszy o dzielnicy. Są różne miejsca, gdzie można coś pokazać, zobaczyć. Wydaję mi się, że ze względu na budowlę. Wszyscy są podnieceni, bo jeden drugiemu przesyła SMS-y, że coś się ma dziać na dzielnicy. Jestem za, będzie się coś działo.- Społeczność lokalna odbiera to jako wyróżnienie, że coś się dzieje na dzielnicach północnych. Jest odczucie mieszkańców, że dzielnice są zaniedbane, niedocenione - przyznaje Maciej Zaśko z portalu skolwin.info. - Mieszkańcy cieszą się, że dzielnice znajdą się na filmie i w końcu się coś będzie działo, coś się zmieni.We wtorek od godziny 12 kierowcy na czas nagrywania mogą spodziewać się utrudnieńw ruchu, szczególnie w rejonie ulicy Nad Odrą na Stołczynie. Serial w reżyserii Jana Holoubka ma być gotowy w przyszłym roku.