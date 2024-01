Radio Szczecin przeprasza poseł Magdalenę Filiks i jej rodzinę

Maciej Świrski, jako Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podjął w dniu 19 stycznia 2024 roku decyzję o nienakładaniu kary na Radio Szczecin, w związku z ujawnieniem danych ofiary pedofila. Niezależnie od tej decyzji Radio Szczecin mówi "przepraszamy", zaś znalezienie oraz ukaranie ewentualnych sprawców należy pozostawić wyspecjalizowanym do tego organom.

Szczecin, dnia 22.01.2024 roku



OŚWIADCZENIE

Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni

w Szczecinie "PR Szczecin" S.A. w likwidacji



przepraszamy Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, wyrażając jednocześnie głębokie ubolewanie nad nieszczęściem jakie ich spotkało

Robert Murawski

Likwidator



W świetle ostatnich doniesień medialnych dotyczących potencjalnego wpływu Radia Szczecin na tragedię, która dotknęła Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, pomimo informacji przekazanej medialnie przez rzeczniczkę KRRiT, co do podjęcia decyzji o nieukaraniu Radia Szczecin za audycje i publikacje z grudnia 2022 roku,Przeprosiny te składamy niezależnie od dalszych ustaleń dotyczących tego czy i ewentualnie w jakim zakresie osoby pracujące w Radiu Szczecin w jakikolwiek sposób mogły przyczynić się do tego dramatycznego w skutkach zdarzenia. Pozostawić to bowiem należy wyspecjalizowanym i powołanym do tego organom. Mamy jednak świadomość, że żadne działania podejmowane w chwili obecnej nie umniejszą tragizmu tej historii, ani też nie przywrócą życia tak młodemu i niewinnemu człowiekowi.Radio Szczecin w obecnym kształcie kończy przy tym, z dostrzeganą przez słuchaczy w ostatnich latach jednostronną narracją, stojącą w jaskrawej opozycji do zasad obiektywizmu dziennikarskiego i zachowania pluralizmu politycznego na antenie. Odbudowanie dobrego wizerunku nie będzie proste, lecz dołożymy wszelkich starań aby publikowane przez Radio Szczecin treści, w sposób możliwie najlepszy, realizowały misję publiczną powierzoną radiofonii, stosując przy tym najwyższe standardy dziennikarskie, etyczne i moralne.