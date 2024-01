161 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Gdy rozpoczynano walkę liczono na powtórkę wojny krymskiej i interwencję państw zachodnich.

Powstanie Styczniowe spowodowało, że chłopi poczuli się Polakami - mówi Andrzej Lindner, nauczyciel historii z XIII LO w Szczecinie.



- Powstanie Styczniowe przyniosło uwłaszczenie chłopów. Pierwsza rzecz - bez niego by takiego nie było. Wspomnę słowa Hauke-Bosaka, który już na emigracji po Powstaniu Styczniowym stwierdził we Francji, że teraz już Polska jest i będzie, bo przybyło 5 milionów nowych Polaków. Wtedy niektórzy pukali się w czoło, ale miał rację, bo chłopi, którzy dostali ziemię, przestali traktować szlachtę jako wroga. Teraz wrogiem stawał się rosyjski urzędnik. Ci chłopi, w ciągu następnych kilkudziesięciu lat zrozumieją, że są Polakami - mówi Lindner.



Po Powstaniu Listopadowym pojawiło się nowe pokolenie, które chciało wolnej Polski.



- Mamy kolejne pokolenie. Po Powstaniu Listopadowym mija ponad 30 lat i mamy kolejne pokolenie, które uzmysłowiło sobie, że chce niepodległej, wolnej, suwerennej ojczyzny. Sytuacja międzynarodowa również wydaje się, że sprzyjała, bo mamy klęskę Moskwy w wojnie krymskiej, która pokazała, że to państwo jest takim kolosem na glinianych nogach - mówi nauczyciel historii z XIII LO.



W poniedziałek pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w rocznicę Powstania Styczniowego zostaną złożone kwiaty.



Józef Piłsudski nadał kombatantom Powstania Styczniowego stałe pensje.