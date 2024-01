"Episilon" ruszy na trasę Świnoujście-Trelleborg

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

We wtorek w swój pierwszy rejs do Szwecji ma wyruszyć prom "Episilon". To nowy statek, który wejdzie na linię Świnoujście-Trelleborg.

Wypłynięcie promu zaplanowano na godzinę 2 w nocy. Może się to zmienić, jeżeli warunki pogodowe będą niekorzystne.



"Epsilon" to prom o trzykilometrowej linii ładunkowej. Jednorazowo na swój pokład może zabrać 140 samochodów ciężarowych i prawie 300 pasażerów.



To siódmy prom pływający w barwach Unity Line, a trzeci należący do firmy Euroafrica, pozostałe

są własnością Polskiej Żeglugi Morskiej.



"Epsilon" został wybudowany w 2011 roku. Przeszedł niedawno krótki remont w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.