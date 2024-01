Atrakcyjna działka w Świnoujściu na sprzedaż

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Co najmniej 12 mln zł będzie musiał wydać inwestor, który zdecyduje się na kupno działki w okolicach symbolu Świnoujścia - Wiatraka.

Miasto ogłosiło przetarg. Sprawdziliśmy, co powstanie w tym miejscu.



Teren na drodze do Stawy Młyny to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Świnoujściu. Mówiąc o jej sprzedaży, nie sposób nie wspomnieć o tym, co właściwie może tu powstać?



- Zgodnie z planem zagospodarowania, na końcu ulicy Uzdrowiskowej, przy parkingu, jest niewielka działka przeznaczona pod działalność gastronomiczną. Myślę, że to bardzo atrakcyjna propozycja. Cena jest wysoka, ale myślę, że zapotrzebowanie na usługi po realizacji tego projektu, będzie bardzo duże - odpowiada Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



Choć, jak słyszymy ewentualna zabudowa nie powinna szkodzić estetyce otoczenia, przez mieszkańców nie jest mile widziana. - Niedługo zawłaszczą wszystkie plaże, lasy. To mi się nie podoba. Nad samym morzem nic nie powinno być. Tam są wydmy i powinna być przestrzeń jako plaża. Nic nie powinno się tam budować - mówią mieszkańcy.



Miasto na sprzedaży gruntu, po odliczeniu podatku, zarobi niemal 10 mln zł.