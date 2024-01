Pisarka z regionu wyróżniona w konkursie na opowiadanie science fiction

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie science fiction. Marta Gidyńska mieszka w Parsowie, koło Pyrzyc.

Tam napisała opowiadanie "Proces o duszę", które zostało zamieszczone w Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej za rok 2023. Opowiadanie jest o sztucznej inteligencji.



- To było opowiadanie typu, co by było, gdyby. Pomysł już dawno chodził mi po głowie. Co by było, gdyby sztuczna inteligencja, w chwili gdy zyskała świadomość, zamiast przejmować władzę nad światem, knuć jakiś straszny spisek, po prostu spróbowała się ubiegać o obywatelstwo - powiedziała Marta Gidyńska.



Antologia nosi tytuł "Ku gwiazdom". - To trzecia edycja tego konkursu, który pomaga przebić się młodym twórcom gatunku science fiction. Ja zajmuję się bardziej ogółem fantastyku, fantasy, przy czym to są na tyle małe gatunki, że takich konkursów różnych, żeby się pokazać, jest mało, dlatego postanowiłem trochę zboczyć w bok, spróbować czegoś innego, zwłaszcza, że miałam pomysł pod ręką - dodała Gidyńska.



Organizatorem konkursu i wydawcą antologii jest Polska Fundacja Fantastyki Naukowej.