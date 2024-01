Produkował narkotyki w domu

źródło: https://pixabay.com/pl/2122376/ID 4711018/CC0 - domena publiczna

Produkował narkotyki w swoim domu, teraz stanie przed sądem. Mężczyzna został zatrzymany przez policję w Świnoujściu.

Do zdarzenia doszło w marcu ubiegłego roku. Uprawiał krzewy konopi na strychu swojego domu. Mógł z nich wyprodukować nawet 700 porcji handlowych narkotyku. Oprócz tego w domu miał haszysz i MDMA.



Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Przyznał się do winy.



Sprawca był wcześniej karany. Za posiadanie znacznej ilości środka odurzającego grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10, zaś za jego wytwarzanie kara pozbawienia wolności

na czas nie krótszy od lat trzech.