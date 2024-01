Rocznica wybuchu powstania styczniowego. Obchody w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem w XIX wieku. W poniedziałek przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Szczecinie złożono kwiaty.

- W ten sposób uczczono 161. rocznicę wybuchu powstania - mówi radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego Maciej Kopeć. - Miało największy zasięg i pociągnęło za sobą największe skutki. To z jednej strony ogromne represje, które dotknęły społeczeństwo polskie ze strony rosyjskiej. Z drugiej strony, skutkiem powstania były ogromne zmiany społeczne, a potem gospodarcze. Były początkiem kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego.



22 stycznia 1863 roku w Warszawie wydano Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego, to data wybuchu powstania.



- Możemy porównywać skutki i skalę tego powstania do powstania warszawskiego. Z jednej strony, mamy ogromne bohaterstwo, poświęcenie, a z drugiej strony ogromne straty, ale też pamięć o tym zaowocowała odzyskaniem niepodległości w 1918 roku.



Walki, które miały charakter partyzancki, trwały do jesieni 1864 roku. W tym czasie stoczono 1200 bitew.



Marszałek Józef Piłsudski w okresie międzywojennym nadał uczestnikom Powstania Styczniowego stałe pensje.