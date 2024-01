IMGW: najbliższe dni z silnym wiatrem

Przez Polskę przemieszczać się będą układy frontów atmosferycznych, które przyniosą głównie opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Prognozowany jest także silny wiatr. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna, Woźniak powiedziała, że w ciąg dnia najsilniej powieje w powiatach nadmorskich.- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zwykle w porywach do 60-65 kilometrów na godzinę. Nieco silniejszy będzie przejściowo na wybrzeżu - tam jego prędkość wzrośnie w porywach do 70 km/h - zapowiedziała.W środę pogoda pogorszy się w całym kraju. Porywy wiatru będą jeszcze silniejsze.Dziś opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu spodziewane są głównie na wschodzie i południu Polski. Na zachodzie będzie to deszcz, ale w godzinach popołudniowych na tym obszarze mogą pojawiać się również opady krupy śnieżnej.Temperatura maksymalna wyniesie od jednego stopnia na krańcach północno-wschodnich i Podhalu, przez około czterech stopni w centrum, do siedmiu stopni na północnym zachodzie.