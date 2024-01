Otwarcie Fabryki Wody nastąpi jeszcze przed świętami

Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi mieszkańcy Szczecina i turyści będą mogli korzystać z atrakcji Fabryki Wody.

Wtedy też zaplanowano otwarcie kompleksu, bo jak zapewnił w "Rozmowie pod krawatem" wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera, wszystko jest już prawie gotowe.- Niewątpliwie inwestycja się zakończyła, to wiemy już od jakiegoś czasu. Również skończyły się prace te odbiorowe i rozruchowe. Były nabory na pracowników, chyba wciąż są, bo taki mamy dzisiaj rynek rekrutacyjny. Równocześnie te inwestycje dookoła, bo to też widać, związane chociażby z budową ulicy Bożeny, poprawą stanu ulicy 1 Maja, nowy przystanek. Te wszystkie takie dodatkowe elementy zapewne są widoczne, słyszalne i to wszystko jest tak dopięte, aby rzeczywiście w tym kwartale tą inwestycje udostępnić mieszkańcom - mówi Przepiera.Aquapark powstał w miejscu dawnej Gontynki. W Fabryce Wody będą nie tylko baseny, zjeżdżalnie i sauny, ale również edukatorium.Koszt budowy kompleksu to 350 mln złotych.