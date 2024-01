"Epsilon" po pierwszym rejsie do Szwecji

Prom "Epsilon". Fot. Unity Line Limited Prom "Epsilon". Fot. Unity Line Limited Prom "Epsilon". Fot. Unity Line Limited

Największy prom polskiego armatora wszedł na linię Świnoujście - Szwecja.

"Epsilon" właśnie kończy swój pierwszy komercyjny rejs do Trelleborga. Statek będzie wypływał o godzinie 2 w nocy i przypływał do Szwecji przed godz. 9. Do Polski ma wyruszać przed godziną 16 i zawijać do Świnoujścia o godz. 22.15. Na swój pokład ma zabierać 60 samochodów osobowych i 134 ciężarowe.



W pierwszym rejsie promem dowodzi kapitan Arkadiusz Ślaski.



"Epsilon" zastąpił na linii do Trelleborga prom "Galileusz", który teraz będzie pływał do Ystad. Prom "Epsilon" należy do firmy Euroafica i pływa w barwach Unity Line.