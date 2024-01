Szczecińskie Zielone Przedogródki z dofinansowaniem

Do tej pory zrealizowano ponad 70 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok. 5 mln zł. Mat. ZBiLK Do tej pory zrealizowano ponad 70 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok. 5 mln zł. Mat. ZBiLK Do tej pory zrealizowano ponad 70 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok. 5 mln zł. Mat. ZBiLK Do tej pory zrealizowano ponad 70 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok. 5 mln zł. Mat. ZBiLK

Kolejne szczecińskie wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na dofinansowanie przedogródków. Miejski program funkcjonuje już od dziewięciu lat. Chodzi o zagospodarowanie terenów przed wejściami do kamienic.

Miasto wspiera finansowo te inwestycje. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 1 marca.



Mogą je składać wspólnoty mieszkaniowe, które mają zawarte odpowiednie porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku. Dofinansowaniem mogą być objęte różne działania, m.in: nowe nasadzenia, żywopłoty, trawniki czy renowacja istniejącej roślinności.



W sumie gmina pokrywa 75 proc. kosztów inwestycji, wykonywanych przez wspólnoty. Na tegoroczną edycję programu Zielone Przedogródki zarezerwowano prawie 500 tysięcy złotych.



Do tej pory zrealizowano ponad 70 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok. 5 mln zł. Przedogródki można podziwiać m.in.: przy al. Jana Pawła II, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Monte Cassino, ul. Śląskiej, ul.Piastów czy ul. Wielkopolskiej.