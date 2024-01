Finał WOŚP na szczecińskiej Łasztowni

WOŚP. Materiały organizatora

Trwają przygotowania do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Największa orkiestrowa impreza odbędzie się na szczecińskiej Łasztowni.

W Szczecinie pieniądze dla WOŚP będzie zbierać około 1000 wolontariuszy.



Obecnie w sztabach są odbierane puszki i identyfikatory przez kwestujących - mówi Robert Abelite, koordynator WOŚP w Szczecinie.



- Będzie 10 sztabów, to są jak zwykle harcerze i studenci. Co ciekawe, od niedawna, ale bardzo głośnie, gra północ naszego miasta. To taka często niedoceniona, czyli Skolwin i Stołczyn. Szykujemy sztaby do tego, żeby fajnie wyglądały, by coś się w nich działo, żeby można było przyjść - mówi Abelite.



W internecie trwają aukcje na rzecz WOŚP. Jedną z nich będzie pełen atrakcji dzień z wojewodą zachodniopomorskim - zachęca Adam Rudawski.



- Zwiedzimy sobie miejsca, do których nikt nie ma dostępu. Zobaczymy dyspozytornię numeru 112, zaproszę na taki mały lunch. Są też ciekawostki w podziemiach tego budynku i tam też również zajdziemy. Będą niespodzianki, nie chcę teraz wszystkiego zdradzać - mówi wojewoda zachodniopomorski.



Finał WOŚP już niedzielę. W tym roku pieniądze z puszek zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc.