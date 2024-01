Poszukiwany złodziej z narkotykami w kieszeni złapany przez policję

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Okradał szczecińskie drogerie - wpadł w ręce policjantów.

Dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary więzienia i miał przy sobie narkotyki.



Mężczyzna ma do odsiedzenia 10 miesięcy. Policjanci sprawdzili też, że miał on przy sobie amfetaminę.



32-latek trafił do Aresztu Śledczego, a dodatkowo odpowie za kradzieże oraz posiadanie zabronionych substancji.