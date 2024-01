Ferie za kółkiem samochodu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Za kierownicą spędzają zimowy wypoczynek dzieci w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Muzeum zorganizowało dla mieszkańców jedyną w Polsce interaktywną wystawę poświęconą motoryzacji.



Składa się z dwóch modułów - technicznego, gdzie dzieci uczą się m.in. jak zbudowany jest pojazd i drugiego, bardziej praktycznego, gdzie młodzież na symulatorach m.in. wypadku, jazdy autem w trudnych warunkach atmosferycznych lub po niedozwolonych substancjach, mogła sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia pojazdu.



- Z tego fajne wyścigi można zrobić. Tu można też się pościgać i coś wygrać. Na razie na tych trzech atrakcjach byłem. - Najbardziej mi się podobała ta stłuczka, bo się wydawało, jakbyś był w prawdziwym aucie. Jakbyś uderzył w prawdziwe auto. - Wrażenia bardzo dobre, polecam innym. - Dostałem taką zaczepkę do koszulki, za to, że w tamtym wozie jechałem na przykład pod wpływem narkotyków czy alkoholu. Przejechałem całą trasę bez żadnego wypadku. - Można fajnie się bawić. - Jak jechać. Teraz wiem, że żeby zostać kierowcą, trzeba się uczyć bardzo długo - mówiły dzieci.



We wtorki wstęp na wystawę jest bezpłatny.